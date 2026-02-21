V SSG prihaja Sen kresne noči

Abonmajski program Slovenskega stalnega gledališča bo jutri ob 17. uri v veliki dvorani Kulturnega doma v Trstu gostil plesno predstavo Sen kresne noči. Z najbolj pravljično Shakespearovo mojstrovino bo nastopil plesni ansambel Compagnia Opus Ballet iz Firenc. Enkratno gostovanje je nastalo v sodelovanju z deželnim zavodom ERT in društvom Artisti Associati. Baletna predstava prepleta klasično glasbo, dramsko umetnost in sodobni ples. Koreograf Davide Bombana je za izhodišče vzel lik Hermije, mladega dekleta, ki zavrača poroko, ki ji jo je vsilila družina in se odločno upira konvencijam.

Njen nočni beg z ljubljenim Lisandrom je iskrica nenavadnega prepleta različnih zgodb v simboličnem gozdu, kjer vsak na svoj način išče ljubezen in izpolnitev lastnih želja: nesojeni zaročenec Demetrij, zaupnica Elena, vilinska vladarja in nagajivi škrat, nenazadnje še bizarna skupina amaterskih igralcev. Koreografska predstava uporablja znano scensko glasbo Felixa Mendelssohna in islandskega skladatelja Jóhanna Jóhannssona. Kostume je ustvarila modna hiša Ermanno Scervino.