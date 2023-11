V Čedadu bodo zaživeli Neredi

Z Neredi se bo zaključila Simfonija kaosa, ki označuje iztekajoče se triletno obdobje Mittelfesta. Tako je na novinarski konferenci na videmskem sedežu Dežele FJK povedal Giacomo Pedini, umetniški vodja festivala. Izvedba, ki bo konec julija 2024 zaživela v Čedadu, bo nosila naslov Neredi (Disordini).

Kot vselej naslova ne gre jemati dobesedno, temveč ga je treba tolmačiti večplastno: po eni strani je Pedini izpostavil izzive, ki so sestavni del neredov, po drugi pa naslov opozarja tudi na nered, ki ga doživljamo danes, če pomislimo npr. samo na vojne.

Tematika neredov bo prisotna v vseh štirih zvrsteh umetnosti, v katerih se festival izraža, se pravi v gledališki, glasbeni, plesni in cirkuški. Potrjen je že napovedan datum festivala, Mittelfest 2024 bo v Čedadu na sporedu od 19. do 28. julija, medtem ko se bo festival, namenjen mladim umetnikom, Mittelyoung, zgodil tik pred osrednjim, in sicer od 16. do 18. julija.