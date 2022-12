V filmu nobelovke portret Francije

Predstavljen maja v Cannesu bo samo jutri, ob 18.30 na sporedu v tržaškem kinu Ariston film, ki je po svoje povzet po številnih knjižnih uspešnicah a je kljub temu povsem enakovreden knjigam o katerih pripoveduje tudi na velikem platnu.

Delo Les Années Super 8 Annie in Davida Ernauxa je namreč skupek družinskih posnetkov, ki pripovedujejo vsakdan francoske družine med leti 1972 in 1981. Zajeten arhiv spominov in dogodkov ima to posebnost, da opisuje mladostniška leta, starše, moža, sina in hčerko, takrat tridesetletne profesorice Annie, ki je letos, se pravi petdesetlet kasneje, pred tremi dnevi, v Oslu, prejela Nobelovo nagrado za literaturo.

Uro trajajoči dokumentarec je nastal, ko Annie Ernaux je bila seveda priznana francoska pisateljica, a še ni dosegla slovesa, ki ji ga je oktobra zagotovila prestižna Nobelova nagrada.

Podobno kot že v njeni najznamenitejši knjigi Leta, tudi v filmu pričara svojevrsten vpogled v francosko družbo, modo, tradicije staršev v Normandiji in želje po kulturni in ekonomski emancipaciji v velikih mestih, v katera se je v tistih letih selila. Dokumentarec tako ponuja zasebni, a tudi kolektivni pogled družbe iz zornega kota družine, ki raste, se stara, se poslavlja od starejših članov in seveda sprejema nove. Za kamero stojita prav Nobelovka Annie in mož Philippe, ki se je odločil za nakup snemalne naprave ob priložnosti potovanja v Allendov Cile. Nato v filmu spremljamo tudi druge počitnice družine Briot; v Maroku, Sovjetski Zvezi takrat zelo osamljeni Albaniji.

Po filmu Dogodek, ki ga je francoska režiserka Audrey Diwan posnela po knjigi Annie Ernaux in s katerim je prejela zlatega leva na beneški mostri, je pisateljica tokrat s sinom Davidom spletla enourno pripoved, ki sta jo povzela iz pet ur trajajočih posnetkov.

Na velikem ekranu nema pripoved zaobjema seveda družinske težave, krize in veliko lepše uspehe.

Delo je zgodovinsko pričevanje in hkrati tudi zelo poseben portret Francije v času, ko je država dosegla velike kulturne in socialne preobrate, o katerih pa gledalec izve iz majhnega družinskega, malomeščanskega zornega kota.

Annie Ernaux - I miei anni Super 8

Francija 2022

Režija: Annie Ernaux in David Ernaux Briot

Dokumentarni film