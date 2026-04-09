V filmu o najstniških strasteh in ljubosumju

Če združimo najstniško romantiko in prve ljubezenske odnose, brezskrbno mladostniško uživanje vsakega dne in noči zadnjega šolskega leta na višji srednji šoli ter »morbin«, pristno tržaško duhovitost, dobimo film, ki v gledalcu prebudi spomine na najlepša najstniška leta v družbi sošolcev in prijateljev. Zadnja leta pred vstopom v odraslo življenje.

Morda je razlog, da je film Un anno di scuola tako spontan, dejstvo, da v glavnih in stranskih vlogah nastopajo izključno naturščiki, nepoklicni igralci, ki sta jih tržaška režiserka Laura Samani in mentor za igro Alejandro Bonn dobesedno lovila po lokalih, kjer se zbira tržaška mladina, in višjih srednjih šolah. Svoje naredijo tudi izbire lokacij: okraji v predmestju, kraške gmajne, kontovelska osmica Štoka, openski tramvaj in Milje v pustnem času. Dejstvo pa je, da je tržaška publika novost na platnu sprejela z največjim navdušenjem, dokaz sta bili do zadnjega kotička zapolnjeni dvorani v kinih Ambasciatori in Nazionale.Na slovesnem predvajanju filma v sredo zvečer, dan pred njegovo distribucijo po italijanskih kinematografih, so se publiki predstavili tudi glavni junaki Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi in Samuel Volturno. Spregovorili so v treh jezikih: njim domači tržaščini, italijanščini in slovenščini, ki ima v pripovedi prav posebno vlogo.

Film je skoraj v celoti posnet v tržaškem narečju, opremljen je sicer tudi s podnapisi. »Seveda govorim tudi slovensko, starša sta me vpisala v šolo s slovenskim učnim jezikom,« nas je v intervjuju pred filmom kar nekoliko presenetil Samuel Volturno, Mitis, ki ima v filmu razmerje s Slovenko. Ta ga iz ljubosumja do švedske sovrstnice v slovenščini okara, češ da naj bi v Trapoli »f....i vsi sk’p«. Švedinja Stella Wendick pa se je morala italijanščine komaj naučiti, po snemanju sta ji narečje, vključno z vreščanjem tržaške popevke Tram de Opcina na avtobusu za miljsko pustno zabavo, in mesto v zalivu tako zlezla pod kožo, da že razmišlja o selitvi.