V iskanju »stola sreče«

Bruna je kozmetičarka, ki ji posel ne gre posebno dobro od rok. Med strankami pa ima tudi starejšo gospo, sicer mamo zelo uspešnega roparja, ki ji na smrtni postelji razodene, da hrani doma velik zaklad. Dragocen plen je skrit v blazini starega stola. Norma Pecche takoj po razkritju skrivnosti umre, mlada Bruna pa se seveda urno poda do njene vile, nedaleč od danes vsem poznane občine Vo’, ker je prepričana, da bo z dragocenim stolom rešila vse svoje težave in skrbi.

A stolov na Norminem domu ni več. Vse je namreč zaplenilo sodišče in tudi v pohištvu skrit zaklad je šel na dražbo ...

Tako se prične zabavna filmska zgodba, zadnje delo Carla Mazzacuratija, režiserja doma iz Padove, ki je umrl dva meseca po filmski premieri. Kljub hudi bolezni, ki ga je pestila že med snemanjem zgodbe, pa je Mazzacuratiju spet uspelo prikazati zelo posebno stvarnost italijanskega severovzhoda, kateremu je v resnici posvetil ves svoj filmski opus. Tudi tokrat je v zgodbo spletel niz prirejenih dogodkov in realnih ljudi, da bi pobliže predstavil stvarnost in kraje, ki jih velik del Italije do njegovih prvih filmov res ni poznal. Poleg tega pa je Mazzacurati vedno znova znal zbrati za posamezne vloge najbolj primerne igralce, med katerimi gre tokrat gotovo omeniti Valeria Mastandreo, Giuseppeja Battistona, a tudi Mirca Artusa.

Kljub temu, da je Stol sreče nastal pred sedmimi leti in to takoj po hudi ekonomski krizi, ki je postavila prav deželo Veneto na kolena, je zgodba kljub nekaterim absurdnim trenutkom še vedno aktualna in prijetna. V dneh, ko ostajajo filmske dvorane še vedno zaprte, jo brezplačno ponuja portal RaiPlay.

La sedia della felicità

Italija 2013

Režija: Carlo Mazzacurati

Igrajo: Valerio Mastandrea, Isabella Ragonese, Giuseppe Battiston