V Izoli nocoj odprtje razstave Ca-dence Franca Vecchieta

V prostorih galerije Insula v Smrekarjevi 20 v Izoli bodo danes (četrtek, 13. aprila) ob 19. uri odprli samostojno razstavo tržaškega likovnega umetnika Franca Vecchieta.

Pod naslovom Ca-dence bo do 6. maja na ogled izbor grafik tega vsestranskega ustvarjalca. Razstavljena dela so v različnih tehnikah in formatih, rezultat Vecchietovih vedno novih raziskovanj umetniškega izraza, pa tudi njegove zvestobe pravilom tiska. »V artefaktu združena

materialna in nematerialna sugestivnost,» kot je ob robu razstave zapisal likovni kritik in dolgoletni upravitelj galerije Insula Dejan Mehmedovič. Dokaz, da je Vecchietova »grafična umetnina specifična ravno zaradi lastne materialne osnove. Konceptualna zastavitev, ki se širi v vsebinskost ima lahko več oblik, vendar se v okviru opredelitve grafike kot reproduktivnega procesa, v tem kontekstu krožno obrača v polju materialne in idejne sfere.«

Franc Vecchiet se je rodil v Trstu leta 1941. Študiral je umetnost v Urbinu, Benetkah, Parizu, Ljubljani. Na njegovo umetniško ustvarjanje je odločilno vplivalo sodelovanje z Avgustom Černigojem. In čeprav se je ukvarjal predvsem z grafiko in lesorezom, se je vseskozi poglabljal tudi v slikarstvo in instalacije. V 80. letih je vodil TKGalerijo v Trstu. Poučuje na Mednarodni šoli za grafiko v Benetkah, kot gostujoči profesor pa je predaval na Akademiji likovnih umetnosti v Parizu in na Indiana University v ZDA.

Vecchiet je pripravil več kot 70 samostojnih razstav. Leta 1979 je prejel nagrado Prešernovega sklada, leta 2009 Grand prix na grafičnem bienalu v Parizu (Sarcelles), leta 2018 posebno nagrado Artist of the Word v Skopju, leta 2021 nagrado na Mednarodnem grafičnem bienalu v Prištini. Njegov je mozaik na skupnem trgu obeh Goric, potem ko je leta 2004 slavil na natečaju ob širitvi Evropske unije.