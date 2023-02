V izvajanju in čutenju glasbe ima glavno vlogo tišina

Aleksander Gadžijev sodi med najboljše pianiste na svetu. 28-letni Goričan, ki živi v Berlinu, je osvojil številna prestižna mednarodna tekmovanja. Med njegovimi najnovejšimi zadolžitvami je imenovanje za ambasadorja goriške evropske prestolnice kulture leta 2025.

Na odru Cankarjevega doma v Ljubljani mu bodo nocoj podelili nagrado Prešernovega sklada za solistične recitale in izvedbe klavirskih koncertov v zadnjih treh letih.

»Njegova umetniška moč ni samo v njegovi izpiljeni klavirski tehniki, njegov apel je v izjemni interpretaciji, ki je njemu lastna, originalna ter poseže v srca poslušalcev.« Katere občutke vam vzbuja branje utemeljitve nagrade Prešernovega sklada?

Občutki so seveda prijetni, zelo sem počaščen, da sem prejemnik te pomembne nagrade. Ne gre več samo za mednarodno tekmovanje mladih glasbenikov, temveč za državno nagrado na čisto drugačnem umetniškem nivoju. Da je komisija pomislila name v sklopu celotnega umetniškega delovanja v državi, je zame nekaj zelo pomembnega. Zelo sem srečen, da se je to zgodilo in upam, da bom lahko še dalje daroval glasbo Sloveniji, slovenskemu občinstvu in seveda ne samo njim.

Nagrado prejmete za uspehe v zadnjih treh letih, ki so bila za vas res izjemna: zmagali ste v Sydneyju in prejeli dve nagradi na Chopinovem tekmovanju v Varšavi, če naj izpostavim samo najpomembnejša uspeha. Koliko energije zahteva od pianista priprava na tovrstna tekmovanja?

Priprava zahteva zelo dosti energij. Človek se ne pripravlja samo tehnično, glasbeno, ampak na 360 stopinj, na primer tudi psihološko. Chopinovo tekmovanje traja skoraj mesec dni in to lahko zelo globoko utrudi psihofizični sistem vsakega človeka. Zato je treba iskati tudi sprostitev. Zame je bil trenutek tekmovanja vedno zelo kritičen: ne samo, ker igraš pred občinstvom in žirijo, ampak ker moraš izračunati, koliko vaditi, kdaj se odpočiti, kdaj »dat gas in kdaj bremzat« ...

Najbrž je v življenju vrhunskega pianista tudi veliko tišine. Kaj je za vas, ki vam je glasba življenje in delo, tišina?

Tišina je zame možnost, da se glasba rodi. Brez tišine ni zvoka, brez nje ne bi razlikovali zvokov. Že v tem trenutku, ko se pogovarjam z vami, igra tišina veliko vlogo, saj brez tišine ne bi vedel, kateri je bolj primeren stavek, katera je bolj pomembna beseda in intonacija. Tu je še emocionalna teža, ki jo ima vsak zvok, vsaka beseda. Tišina ima glavno vlogo v izvajanju in čutenju glasbe.