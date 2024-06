V Mariboru sinoči podelili Borštnikove nagrade

V Mariboru se je sinoči s podelitvijo nagrad sklenil 59. Festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prstan si je nadel prvak ljubljanske Drame Branko Šturbej, za najboljšo predstavo s premiero v lanskem letu pa so bili izbrani šesturni Angeli v Ameriki v režiji Nine Rajić Kranjac in produkciji Slovenskega mladinskega gledališča.

Na slovesnosti v SNG Maribor so podelili še ostale festivalske nagrade. Žirija, ki je ocenjevala predstave v tekmovalnem programu, je posebej opozorila »na umetniško silovitost prispevkov ustvarjalk in ustvarjalcev mlajših generacij«, zaradi česar je bila težavna predvsem odločitev o dodelitvi Borštnikove nagrade za mladega igralca ali igralko. To so podelili Diani Kolenc za vlogo Celeste v predstavi Razpoka v produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega.

Režiser omenjene predstave Jan Krmelj je prejel nagrado za režijo.

Velika Borštnikova nagrada za najboljšo predstavo je bila dodeljena ustvarjalcem predstave Angeli v Ameriki v režiji Nine Rajić Kranjac. Za vloge v tej predstavi sta Nataša Keser in Anja Novak prejeli nagrado za igro, druga tudi za vlogo v predstavi Ljubimki, prav tako v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča. Še dve enakovredni Borštnikovi nagradi za igro sta prejela Jernej Gašperin za vlogo Noaha v predstavi Razpoka ter Borut Veselko za vlogo Jockla v predstavi Deževen dan v Gurlitschu v koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj in Mestnega gledališča Ptuj.

Nagrada za scenografijo je šla v roke Linu Japlju za predstavo Razpoka, za kostumografijo Marini Sremac za predstavo Angeli v Ameriki, za glasbo pa sta jo prejela Val Fürst in Pavel Panon za predstavo Razpoka.

Nagrado za avtorski koncept in dramatizacijo je žirija dodelila Živi Bizovičar in Niku Žnidaršiču za Juriš v produkciji SLG Celje, medtem ko je posebno nagrado žirije prejela celotna ustvarjalna zasedba projekta Spolna vzgoja II.

Ta serija predavanj-performansov v režiji Tjaše Črnigoj in koprodukciji Nove pošte (Slovensko mladinsko gledališče in Maska Ljubljana) ter Mesta žensk je prejela tudi nagrado Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije za najboljšo uprizoritev v letu 2023.