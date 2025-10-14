V mednarodnem katalogu najboljših otroških knjig tudi slovenska trojica

Mednarodni katalog najboljših otroških knjig, ki ga vsako leto pripravlja mednarodna mladinska knjižnica Internationale Jugendbibliothek, letos zajema tudi tri slovenske knjige. Izbrali so dela Modrosti mačjega vojvode, Dekle, obljubljeno soncu. Bosanske, hrvaške, makedonske, slovenske in srbske ljudske pravljice ter Vse živali družine Cmok. Letošnji seznam obsega 215 novih otroških in mladinskih knjig v 49 jezikih iz 63 držav. Katalog bodo predstavili na knjižnem sejmu v Frankfurtu, ki se začne jutri.

Od veličastne mačke do močnih deklic

Knjiga Modrosti mačjega vojvode avtorice Tine Arnuš Pupis z ilustracijami Iztoka Sitarja (založba Pivec) iz perspektive veličastne mačke, vojvode Leopolda, znanega tudi kot Poldija, razkriva zgodbo družine Kovač. Bosanske, hrvaške, makedonske, slovenske in srbske ljudske pravljice (Mladinska knjiga) je delo pripovedovalke Špele Frlic, pod ilustracije pa se podpisuje Ana Zavadlav. Avtorica je zbrala gradiva ljudskih pripovedk iz različnih kultur nekdanje Jugoslavije in v ospredje postavila močne ženske in deklice.

Vse živali družine Cmok pisateljice Mateje Gomboc in ilustratorke Marte Bartolj (založba Miš) pa pripoveduje, kako Pija in njeni sestri vedno znova najdejo načine, kako prekršiti najpomembnejše družinsko pravilo, ki pravi, da v stanovanju ni prostora za živali.