V ploščku življenjske odločitve

Ko so pred dvema letoma člani angleškega benda Kasabian izjavili, da so odpustili dolgoletnega pevca in ustanovitelja Toma Meighana, je marsikdo mislil, da bo glasbenega projekta konec. Meighana, ki se že vrsto let bori proti odvisnosti od alkohola, je namreč angleško sodišče obsodilo zaradi pretepanja partnerke. Njegovi bendovi tovariši so ga zaradi tega odpustili za nedoločen čas. »Odločitev smo sprejeli soglasno,« je povedal kitarist Sergio Pizzorno. »Tomovo obnašanje je postalo nesprejemljivo, točno smo vedeli, kaj se je zgodilo, in zato nismo odlašali z odločitvijo. Tomu želimo, da bi se čimprej rešil svojih demonov.« Skupina Kasabian je do tistega trenutka izdala šest plošč, ne veliko za več kot dvajset let dolgo glasbeno kariero. Ustvarila pa si je obširno in zvesto publiko, prislužila cel kup nagrad in priznanj ter bila prava stalnica na radijskih postajah vsega sveta.

Po odhodu Meighana so Pizzorno in ostali za kratek čas iskali novega pevca, a se nato odločili, da bodo raje nadaljevali kot štiričlanski bend. Pizzorno, ki je že itak bil glavni avtor vseh komadov, je stopil za vokal, fantje pa so začeli s snemanjem novega albuma. Oktobra lani je tako zagledal luč prvi single ALYGATYR in v bistvu dokazal, da je bend še vedno v odlični formi. Pesem je takoj postala radijski hit, Pizzorno odlično opravlja novo, dodatno vlogo pevca, komad pa je dober synth-pop, na katere nas je skupina navadila v prejšnjih letih. Tudi drugi single SCRIPTVRE je kvaliteten, presenetljiv, z reperskimi odtenki in blagim klavirskim zaključkom. Bendu se torej odpira novo glasbeno obdobje, podlaga, na kateri graditi, pa je še kako trdna, kot je tudi potrdil Pizzorno: »V novem ploščku je govor o velikih odločitvah, ki jih moraš sprejeti v svojem življenju. Za nas je to začetek novega obdobja, a če se želiš predati prihodnosti, moraš imeti trdne korenine v preteklosti in biti popolnoma vključen v sedanjost. Rekel bi, da smo v razburljivem trenutku naše kariere. Radi bi se zahvalili našim oboževalcem, hvaležni smo jim za razumevanje in podporo, ki nam ju brezkompromisno dokazujejo vsak dan!«

The Alchemist’s Euphoria

Kasabian

Synth pop

Sony Music Entertainment, 2022