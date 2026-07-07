V Poletnem miksu bogat nabor vsebin

Z današnjim dnem bo v Primorskem dnevniku začel izhajati Poletni miks. Bralkam in bralcem bomo tudi letos ponudili nekaj kakovostne literature, pa tudi vrsto vsebin za prijetno preživljanje poletnega časa. Ljubitelji pustolovščin bodo uživali ob branju stripa Alma M. Karlin, svetovljanka iz province. Življenjepis v stripu te svetovne popotnice sta ustvarila Marijan Pušavec in Jakob Klemenčič.

Na druge poti bo bralce popeljala pripoved novinarja Ervina Hladnika Milharčiča: njegov potopisni esej Pot na Orient (Beletrina, 2009) bomo poobjavili v celoti. Ob stripu in podlistku, ki bosta v časopisu izhajala prav vsak dan, se bodo od torka do sobote izmenjavali različni avtorji. Peter Verč bo pripovedoval zgodbe iz Zadnje sobe, Sara Terpin nas bo vodila na Potepanja, Fjona Mezgec bo nagovarjala najmlajše bralce, Igor in Lako bosta ponujala tradicionalni Relax. Toni Gomišček bo razkrival skrivnosti peke kruha, Marko Gavriloski Tretjak bo vrtnaril, Breda Pahor bo predstavila prevajalke in prevajalce, ki gradijo mostove med kulturami. Kar nekaj bo tudi potopisov in drugih avtorskih vsebin, ki bodo bralcem Primorskega dnevnika delale družbo do septembra.