V puljski Areni poleti tudi Duran Duran

V puljsko Areno letos poleti prihaja več zvenečih imen svetovne glasbene scene. Zadnja je potrdila svoj koncert slovita skupina 80. in 90. let Duran Duran, ki bo nastopila v torek, 30. julija. Predprodaja vstopnic se bo začela v petek, 2. februarja, zanje pa bo treba odšteti od 68 do 117 evrov. Duran Duran bodo v nedeljo, 21. julija, nastopili tudi na poletnem festivalu v mestu Lucca v Italiji.

V poletnih mesecih bodo v puljski Areni med drugim nastopili Dua Lipa, Lenny Kravitz, Simple Minds, Avril Lavigne in The Smiles.