V Rossettiju o Svevu do 26. oktobra

V okviru Stalnega gledališča Furlanije - Julijske krajine se je začel niz sodobne scene z nastopom Maura Covacicha z naslovom Svevo, v katerem priznani tržaški pisatelj vsestransko osvetljuje lik svojega najslavnejšega someščana, avtorja nekaj kratkih zgodb in lahkotnih dramskih besedil ter zlasti treh romanov, od katerih je zadnji, La coscienza di Zeno, splošno priznan kot najpomembnejše tovrstno delo v italijanski književnosti dvajsetega stoletja. Covacichev nastop, ki bi ga lahko opredelili kot zanimivo, poglobljeno in tudi duhovito lectio magistralis, spada med produkcije deželnega stalnega gledališča; v predstavo jo je preoblikoval bivši umetniški vodja Franco Però. V mali Bartolijevi dvorani v Trstu bo na sporedu do torka, 26. oktobra.

V Italu Svevu posvečenem odrskem nastopu Mauro Covacich razkriva sliko pisatelja, kakršne širša javnost ni vajena in to že v prvem stavku, ko predstavi simpatičnega starejšega gospoda, ki na parniku zabava nečaka in njegove sošolce, ko se iz Trsta peljejo v gimnazijo v Koper. A stari gospod ni bil vedno tako prikupen, nasprotno, bil je uspešen podjetnik, ki je bil zaradi svojega družbenega prestiža večkrat ohol in aroganten. Na podlagi pričevanj njegovih sodobnikov literatov in razmišljanj kritikov in literarnih zgodovinarjev Covacich pred poslušalci navaja globlje elemente Svevovega literarnega ustvarjanja, od družinskega izvora, šol, poklica, poznanstev in razočaranj, ki mu jih je pisateljevanje prineslo, do uspeha le tri leta pred smrtjo.