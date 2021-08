V Sežano prihaja skupina Laibach

V Kosovelovem domu v Sežani so sklenili, da 30-letnico obstoja proslavijo na prav poseben način. V petek ob 21. uri so v goste povabili glasbeno skupino Laibach, eno od mednarodno najbolj uveljavljenih slovenskih skupin. Do danes so prodali že 250 vstopnic, odločili pa so se, da v prodajo sprostijo še 100 vstopnic. V predprodaji stanejo karte 45, na dan dogodka pa 55 evrov. Vstopnice si je mogoče zagotoviti na blagajni Kosovelovega doma. Koncert bo potekal v amfiteatru doma, v primeru slabega vremena ga bodo prestavili na dan kasneje. Če bo vreme tudi takrat grdo, bodo koncert odpovedali. V tiskovnem sporočilu so organizatorji še navedli, da je za udeležbo na koncertu v skladu z veljavnimi pravili obvezno izpolnjevanje PCT pogojev. S seboj bo treba tako imeti veljavno kovidno potrdilo ali dokaz o negativnem testu na novi koronavirus. Vrata prizorišča se bodo odprla ob 20. uri, sedeži ne bodo oštevilčeni. Za tiste, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, je nakup vstopnice mogoč tudi z BON21, vendar samo v dopoldanskem času in vsaj en dan pred izvedbo koncerta.