V SSG nova pravila

Velika dvorana tržaškega Kulturnega doma bi lahko v teh dneh spominjala na umetniško instalacijo: vsak drugi temnordeči žametni sedež je »zaprt« in prekrit s svetlim trakom, kar ustvarja svojevrstno simetrično kompozicijo. A ta seveda ni sad prostovoljne izbire vodstva Slovenskega stalnega gledališča, temveč novih pravil, ki diktirajo tempo in stil življenja tudi v teatrih; med njimi je tudi ta, da morajo biti gledalci razporejeni »v šahovnici«, med dvema osebama pa mora biti prazen sedež. Kar je resnici na ljubo lahko tudi prednost – nihče vam ne bo zakrival pogleda na oder, ob vas ne bo nihče mečkal papirčkov ...

Tako bo tudi v petek zvečer, ko bo Slovensko stalno gledališče stopilo v novo sezono z veliko glasbeno-gledališko koprodukcijo Stoletje mjuzikla, praznikom glasbe v živo, petja in plesa, v katerem sodelujejo igralci Slovenskega stalnega gledališča (Lara Komar, Primož Forte), SNG Nova Gorica (Patrizia Jurinčič, Jure Kopušar), Gledališča Koper (Anja Drnovšek, Rok Matek) ter nekateri gostje – pevci, plesalci in glasbeniki – med katerimi izstopata slovenska pevka Tinkara Kovač in priznani češki interpret muzikalov Petr Gazdik. Predstavo si je zamislil Stanislav Moša, češki režiser in avtoriteta na področju muzikala na čeških in slovenskih odrih, glasbeni vodja predstave pa je priznani slovenski dirigent, skladatelj in aranžer Patrik Greblo, ki na odru nastopa tudi v vlogi povezovalca in pevca.

Zaradi omejenega števila sedežev gledališče priporoča pravočasno rezervacijo vstopnic pri blagajni SSG (ta je odprta od torka do petka od 10. do 14. ure). Lanski abonenti lahko, kot znano, unovčijo popust zaradi odpadlih predstav (tako imenovane vavčerje), lahko se pa odločijo, da vsoto pustijo gledališču – v primeru donacije jo lahko v obliki tako imenovanega art bonusa tudi vključijo v prijavo dohodnine. Ob rezervaciji (ta je obvezna za vse, ki nimajo rednega abonmaja) je treba posredovati telefonsko številko (da bi gledalce lahko obvestili o morebitnem primeru okužbe), pred vstopom v teater pa jim bodo izmerili telesno temperaturo, zaradi česar je priporočljivo, da v Ulico Petronio pridejo pravočasno.