V Stalnem gledališču FJK se bodo »vračali domov«

Iz izredno uspešne iztekajoče se sezone v novo, v sezono 2026-2027, z obeti, da bo še utrdila ali celo prekosila dosežene rezultate. V imenu vodstva Stalnega gledališča FJK je predsednik upravnega sveta Francesco Granbassi uvedel včerajšnjo javno predstavitev programa. Osvetlitvi predstav, ki sestavljajo posamezne abonmajske sklope, so sicer namenili skopo odmerjen čas. Sicer pa je povsem nemogoče na predstavitvi, ki je bila namenjena tudi medijem, natančneje orisati vse, kar je tržaško gledališče natisnilo v programski knjižici. Ta je namreč postala že kar zajetna publikacija.

Strnjeno predstavitev naslednje gledališke sezone je seveda podal umetniški vodja Valerio, ki pa je uvodoma poudaril, da se Dežela FJK odlikuje glede podpore kulturi, kar se je odrazilo tudi s sodelovanjem pri projektu GO! 2025. V sezoni 2026-2027 se bomo vračali nazaj, domov: tako je namignil že Granbassi, trditev pa razvil Valerio. Sezona se bo namreč začela 14. oktobra z »vračanjem domov«, z novo postavitvijo drame Le ultime lune (Zadnje lune) tržaškega avtorja Furia Bordona. V prvi uprizoritvi tega dela, v sezoni 1995-1996, je v glavni vlogi blestel Marcello Mastroianni.

Valerio se je malce zaustavil samo ob produkcijah in koprodukcijah teatra, novih in tistih iz prejšnjih sezon, ki so v raznih mestih požele uspeh. Rečeno je bilo, da si je Stalno gledališče FJK pridobilo tak ugled, da je vabil na pretek. O tem je na kratko spregovorila Roberta Torcello, ki je odgovorna za produkcije na turneji. Hiter je bil tudi Stefano Curti, ki pripravlja niza muzikalov in plesa, v katera so vključili novitete in »slavnostne« vrnitve, kot sta na primer muzikala Notre Dame de Paris in The Phantom of the Opera. Ob abonmajskih nizih so še predstave »izven«, kar še poveča ponudbo. Za vsakogar nekaj.