V torek se vrača Poletni miks

Od torka, 8. julija, se na strani Primorskega dnevnika vrača Poletni miks vsebin za bralce vseh starosti. Vsak dan bo mogoče brati stripovske dogodivščine Zvitorepca, lika, ki ga je ustvaril slovenski stripar Miki Muster. V sodelovanju s Strip.art.nico Buch, ki skrbi za ponatise bogate dediščine Mikija Mustra, bodo njegovi stripi ob stoletnici rojstva umetnika spremljevalci poletnih mesecev bralcev Primorskega dnevnika.

Na poletnih straneh bo najti tudi novele tržaške pisateljice Mare Samsa, ki so leta 1958 izšle v knjigi Trst je klical in niso več doživele ponatisa. Peter Verč bo za bralce Poletnega miksa pisal genovske zgodbe, Sara Terpin bo vabila na potepanja v bližnje in daljne kraje. Martin Poljsak nam bo predstavil Abecedo o življenju, zgodbo migranta Alija v 25 nadaljevanjih, Branko Lakovič pa svoje še neobjavljene črtice. Toni Gomišček nas bo razvajal s kulinaričnimi recepti, Fjona Mezgec bo z ilustracijami nagovarjala najmlajše bralke in bralce. Igor in Lako bosta poskrbela za relaks oziroma razvedrilne možganske vaje. Breda Pahor bo s serijo intervjujev predstavila nekatere mlajše ustvarjalke in ustvarjalce, Martin Lissiach pa nekatere osebnosti letošnje čezmejne Evropske prestolnice kulture. Vsebin pa bo še veliko, zato ne zamudite Poletnega miksa!