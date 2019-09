V Trstu nov festival Morje zgodb

Trst se rad ponaša s svojo literarno tradicijo, z imeni pesnikov in pisateljev, ki so tu našli navdih za ustvarjanje v različnih jezikih ... kaj več od tega pa ne zmore – na primer svoje Hiše literature ali literarnega festivala. Zanj so končno poskrbeli organizatorji jesenske regate Barcolane, ki že zelo dolgo ni več samo športni dogodek, temveč iz leta v leto premika meje in širi območje svojega delovanja. Od 2. do 6. oktobra, torej teden pred 51. Barcolano, ki bo kot znano 13. oktobra, bo Trst preplavilo Morje zgodb (Barcolana – Un mare di racconti), literarni festival s številnimi mednarodnimi gosti. Med njimi bo tudi slovenska pisateljica Bronja Žakelj, ki bo 4. oktobra predstavila italijanski prevod svoje s kresnikom nagrajenega prvenca Belo se pere na devetdeset – v italijanščino ga je prevedel Miha Obit, izšel je pri založbi Bottega Errante. Umetniški vodja festivala, novinar Alessandro Mezzena Lona, je v Trst povabil tudi nizozemskega pisatelja-popotnika Jana Brokkena, italijanski pisateljici Stefanio Auci in Romano Petri, Stefana Mancusa in mnoge druge.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.