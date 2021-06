»V ZSKD imamo ideje, moč, predvsem pa ljudi«

Res dolg aplavz je danes v goriškem Kulturnem domu izrekel dobrodošlico najnovejši članici v družini Zveze slovenskih kulturnih društev. Ploskanje je bilo še bolj občuteno, ker je društvo Robida ustanovila skupina mladih in to v Topolovem, idilični in odročni vasici v Nadiških dolinah. »Ustanovili smo se leta 2017, naša revija Robida pa izhaja od leta 2014,« je z odra pojasnila Dora Ciccone. »V teh letih smo spoznali bogastvo zveze, zato želimo z njo in njenimi članicami deliti svoje izkušnje in prispevati svoj mlad in odprt pogled.« 55. občni zbor najbolj množične kulturne organizacije Slovencev v Italiji, je tako ob pregledu opravljenega dela ponudil tudi razloge za optimizem.

Sicer pa je bilo zadovoljstvo čutiti tudi v besedah predsednice ZSKD Živke Persi: po dolgem pandemičnem letu, ki je delovanje društev prisililo na splet, so si na sobotnem občnem zboru člani društev končno pogledali iz oči v oči. Odobrili so proračun za leto 2020 (»težek« je okrog 700.000 evrov, z dobičkom, ki znaša nekaj več kot 14.000 €, bo zveza krila nižje dotacije za leto 2021) in proračun za tekoče leto, predvsem pa prisluhnili poročilu predsednice, ki je svoj pogled usmerila v prihodnost. Podoba naše skupnosti se spreminja in tudi društva se morajo prilagoditi novim potrebam, je prepričana Persi. Razmisliti je treba o tem, kako bomo širili krog slovenskih govorcev, za kar pa potrebujemo usklajeno jezikovno politiko in močno identiteto. Verjamem, da imamo ideje, moč, predvsem pa ljudi, da bomo tudi tokrat uspeli, je dejala predsednica in napovedala, da bo letošnji Slofest potekal tudi v živo, med drugim na novi lokaciji – na tržaškem Trgu sv. Antona.