Vasco Rossi doživlja svojo novo mladost

Ljubezen, dolga ... 32 pesmi (nekaterih ni zapel v celoti in jih je združil v čudovit in učinkovit miks šestih komadov) in ob tem prava poslastica za vse navzoče. Težko je dobiti pravi izraz za primerno ponazoritev tega, kar smo videli v Riminiju na generalki Vasca Rossija. Tudi letošnje poletje bo kralj stadionov ravno Vasco, ki je v petek, na dan republike, začel svojo letošnjo turnejo koncertov, ki bo trajala do 28. junija in bo štela 10 razprodanih koncertov (štiri v Bologni ter po dva v Rimu, Palermu in Salernu).

Kot se zadnja leta redno dogaja, se bo sloviti roker iz Zocce pri Modeni odločil za izključno poletne nastope na stadionih, ki so tako in tako razprodani že več mesecev pred nastopom. Letošnja turneja je v bistvu nadaljevanje lanske, saj je Vasco letos izbral nove kraje. Tako bo po Riminiju, kjer je imel generalko pred pravo turnejo, nastopil še v domači Bologni, in se nato posvetil južnejšemu delu Apeninskega polotoka s prej naštetimi mesti.

»Komandant«, kot mu ljubkovalno pravijo zvesti poslušalci, je v Riminiju znova dokazal, da je v izredni formi. Poltretjo uro trajajoči nastop je v bistvu izpeljal brezhibno, le dvakrat je med koncertom vidno ganjen za nekaj sekund utihnil, a to je dodalo še večjo »moč« in pristnost nastopu. Vasco Rossi se je takoj na začetku spomnil žrtev poplav v zanj zelo ljubi Romanji in ji je s svojim nastopom želel ponuditi tudi nekaj oddiha in trenutek razposajenosti ter veselja: »To je ranjena dežela, vendar se ne pusti, polna je pokončnih ljudi, ki so se že odzvali na nesrečne dogodke.« Ob tem sta proti koncu koncerta Vasco in zvesti »Gallo« Golinelli za prebivalce te dežele zapela še Romagna mia.

