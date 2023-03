Veliko smeha, a brez presežkov

Trenutno najbolj gledana domača produkcija v Franciji, celovečerec Srečni človek, je tudi zabavna komedija o sprejemanju drugačnosti.

Na skrajnem severu države, pri Pais-de-Calais, se predstavnik konservativnega gibanja in župan Jean Leroy odloči, da se bo potegoval še za en mandat. Odločitev za ponovno kandidaturo mora zato seveda zaupati ženi. Ko se končno opogumi (župan dobro ve, da soproga ne bo najbolje sprejela njegove že tretje volilne preizkušnje), ga žena Edith preseneti z novico, ki je Jean sploh ni pričakoval.

Njegova žena se je namreč odločila za spremembo spola – postala bi torej moški. V pričakovanju na kirurški poseg se odpove nošenju ženskega spodnjega perila in kril, obleče moško jakno, na obraz si prilepi brke in si izbere drugo ime – po novem je za vse Eddy.

Vse to Jeana seveda močno šokira predvsem ker se mora ravno v času zahtevnih volilnih shodov in srečanj z občani sprijazniti s situacijo, ki je zaradi svojih prepričanj nikakor ne more sprejeti.

V glavnih vlogah nastopata dva miljenčka francoskega velikega platna. To sta igralec italijanskega rodu Fabrice Luchini in pariška igralka Catherine Frot. Slednja je trenutno med najbolj priljubljenimi igralkami srednje generacije, zablestela pa je najprej na gledaliških odrih in se šele nato uspešno preizkusila tudi v filmu. Fabrice Luchini, zadnja leta med najbolj iskanimi francoskimi filmskimi igralci, ki si je pred dvema letoma v Benetkah prislužil tudi nagrado za najboljšo moško vlogo v filmu Gospod sodnik, pa se je igralskemu poklicu približal dokaj pozno. Njegova prva zaposlitev je bila namreč v frizerskem salonu na Elizejskih poljanah.

Celovečerec, ki gledalca vsekakor spravi v smeh, je komedija brez posebnih presežkov in z marsikatero banalno situacijo. Lik ambicioznega politika, ki želi še tretjič sesti na županski stol, je sicer dobro poglobljen, dokaj nedodelan pa ostaja lik Édith, zlasti v ključnem delu zgodbe, ko se odloči za spremembo spola in da bo po novem Eddy.

Un uomo felice

Francija, 2023

Režija:Tristan Séguéla

Igrajo: Fabrice Luchini, Catherine Frot