Veselku nagrada tudi za Sosičevo Mejo sneženja

Nagrado julija, ki jo podeljuje Prešernovo gledališče Kranj članu igralskega ansambla, ki je v minuli sezoni najbolj prepričal gledalce in žirijo, letos prejme Borut Veselko. Prejel jo bo za vlogi Očeta v predstavi Meja sneženja Marka Sosiča, ki jo je v koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj in Slovenskega stalnega gledališča Trst režiral Goran Vojnović, ter Očeta, Pierra, v predstavi Mama Floriana Zellerja v režiji Ivice Buljana.

»V obeh vlogah je zaznati predvsem notranjo moč igralca in njegov poglobljeni razmislek,« je med drugim zapisala žirija, ki ji je predsedovala Vilma Štritof, odločala pa je med finalisti na podlagi glasov gledalcev, ki so po vsaki predstavi glasovali za najboljšo igralsko stvaritev. Kot so še zapisali, je vloga Očeta iz Sosičevega teksta »v igri Boruta Veselka prerasla zgolj intimno sfero, saj je v njej izrisal kompleksen profil naraščajoče nestrpnosti, ki se v današnji družbi kaže kot ksenofobija«.