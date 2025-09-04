Vesna Pernarčič dobitnica letošnje nagrade Prešernovega gledališča Kranj

Nagrado julija za igralsko stvaritev v minuli sezoni Prešernovega gledališča Kranj si je prislužila Vesna Pernarčič za vlogo v predstavi Gospodarji neumnosti. Nagrado ji bodo v Prešernovem gledališču slovesno podelili 13. septembra po prvi premieri nove sezone Don Kihot, ki je bila sen v režiji Žive Bizovičar.

Nagrado julija, ki nosi ime po muzi največjega slovenskega pesnika, Prešernovo gledališče Kranj v sodelovanju z Gorenjskim glasom in Mestno občino Kranj podeljuje od leta 2017, in sicer igralcu ali igralki domačega ansambla, ki je v minuli sezoni s svojo stvaritvijo najbolj prepričal gledalce in strokovno žirijo.

Za nagrado sezone 2024/2025 so se potegovale igralske stvaritve v predstavah Kot vsa svobodna dekleta Tanje Šljivar v režiji Mojce Madon, Woyzeck Georga Büchnerja v režiji Igorja Pisona, Razodetje Mattiasa Anderssona v režiji Ivice Buljana in Gospodarji neumnosti Jureta Karasa v režiji Tijane Zinajić.

Kot je v obrazložitvi zapisala žirija, je igra Pernarčič v Gospodarjih neumnosti spretna in okretna igra preobrazb v različne like, situacije in komične lege. »V burleskno zastavljenem uprizoritvenem kodu se vešče poslužuje raznolikih komičnih prijemov, mobilizira celovito igralsko izraznost, hkrati pa jo nadzorovano odmerja in tehnično brezhibno izpelje in tako doseže močan komični učinek,« je poudarila žirija in dodala, da blesti tudi kot izvrstna pevka.

»Z igro in pevsko interpretacijo utrjuje svoj položaj ene najboljših komedijantk, pevk in igralk v raznolikih gledaliških poetikah in uprizoritvenih praksah v slovenskem gledališkem prostoru,« je zapisala žirija. Pernarčič, ki je članica igralskega ansambla Prešernovega gledališča Kranj od leta 2001, je poleg drugih nagrad prejela tudi že pet nazivov žlahtne komedijantke. Pred tem je bila ob koncu devetdesetih let članica Slovenskega stalnega gledališča Trst. V triletnem »tržaškem obdobju« je nastopila v zelo uspešnih predstavah, kot so bile Krvava svatba, Master Class, Dnevnik Ane Frank, Zgodbe iz dunajskega gozda, Matiček se bo ouženu. Nato je v SSG večkrat gostovala.