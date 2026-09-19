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Operno gledališče Verdi

Vezna nit nove simfonične sezone bo glasba od 20. stoletja do danes

V tržaškem opernem gledališču Verdi bo jutri na sporedu prvi koncert, na sporedu Bosso, Ravel in Šostakovič

Spletno uredništvo |
Trst |
19. sep. 2026 | 16:15
    Vezna nit nove simfonične sezone bo glasba od 20. stoletja do danes
    Nekdanji umetniški vodja Verdija Ezio Bosso (ARHIV)
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Nova simfonična sezona tržaškega opernega gledališča Verdi bo z enajstimi koncerti tokrat pokrila daljše obdobje od septembra do maja, vezna nit bo glasba od 20. stoletja do danes. Na prvem koncertu, jutri ob 18. uri, bo orkester Verdija pod taktirko dirigenta Francesca Lanzillotte in s pianistom Benedettom Lupom led razbil s skladbo White Ocean (Antarctic) nekdanjega umetniškega vodje Verdija Ezia Bossa. Sledila bosta Ravelov Koncert za klavir in orkester v G-duru in Šostakovičeva Simfonija št. 5 v D-molu op. 47.

Celoten program tukaj.

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