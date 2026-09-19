Kosovelov dom s pestrim programom v novo sezono

Predstavitev nove sezone je Katja Jordan, direktorica Kosovelovega doma Sežana, začela z dosežki letošnjega leta. Prenovljena dvorana, dober obisk rednega in poletnega programa, kadrovske okrepitve, stabilno poslovanje, nova sestava sveta zavoda, predvsem pa dogovor, da bo RTV Slovenija predvajala predstavo Daj mi besedo. Izpostavila je tudi razstavo Gnoj je zlato, ki je še vedno na ogled v preddverju.

V sezoni 2026/27 bo na voljo pet abonmajev: Teater, Melodija, Škratkin (abonma za najmlajše), Filmska sedmica in Briljanti. »Slednji v resnici združuje dva dogodka več kot ostali, obiskovalci pa si ga lahko po svoji želji sestavijo iz programov abonmajev Teater in Melodija«, je uvodoma izpostavila Helena Č. Gerželj, vodja programa. Cene abonmajev se gibljejo od 28 do 60 evrov ob vpisu.

Gledališke produkcije prihajajo v abonma Teater z vseh vetrov – sodelujejo tudi tržaško, koprsko in goriško gledališče. Začeli bodo z veliko zmagovalko letošnjih Dnevov komedije, predstavo Usje se je dalu (SNG Nova Gorica in Zavod Scaramouche). Abonma Melodija bo uvedel Rade Šerbedžija s skupino Zapadni kolodvor. Škratkov abonma, ki je namenjen najmlajšim, se bo začel s predstavo Sonce ima krono, po besedilih Srečka Kosovela (Mini teater). Filmski abonma bo ponudil sedem filmov za vse starosti.

Poklon Kosovelu in Peršolji

Drugega oktobra bo premiera koncertne predstave Jaz sem življenje - omikani panker v kozmosu, za katero stojijo Mihaela Uršič, Rafael Vončina in Petra Štolfa in ki prepleta glasbo, gib in besedo. Predstava bo del aktivnosti v Kosovelovem letu.

Koledarsko leto pa bodo sklenili z tradicionalnim novoletnim koncertom, ki so ga tokrat posvetili nedavno preminulemu Aleksandru Peršolji, izjemnemu pesniku in dolgoletnemu programskemu vodji.

Celoten program tukaj.