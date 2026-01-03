Vodeni ogledi Gromove razstave

Nadaljujejo se vodeni ogledi razstave Temporary Grom v Skladišču idej na tržaškem nabrežju. Jutri (nedelja) ob 11. uri bo Jasna Merkù poskrbela za strokovno vodstvo v slovenščini, ob 12. uri pa Vanja Strukelj v italijanščini. Kuratorki bosta orisali opus v Trstu rojenega umetnika Bogdana Groma, s posebnim poudarkom na tapiserijah iz donacij zavoda Erpac FJK in Fundacije CRTrieste, ki sta razstavo organizirali.

Razstava bo na ogled do 18. januarja (od torka do nedelje, 10.00-19.00). Vstopnica znaša 8 evrov, znižana 5 evrov.