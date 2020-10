Vojnoviću prestižna nagrada angelus

Pred njim so jo prejeli beloruska novinarka in pisateljica Svetlana Aleksijevič, kasnejša Nobelova nagrajenka, madžarski pisatelj Peter Esterhazy, avstrijski pisatelj Martin Pollack ... lani bolgarski pisatelj Georgi Gospodinov za roman Fizika žalosti. Zato ne čudi, da je Goran Vojnović, letošnji dobitnik literarne nagrade angelus, namenjene delom srednjeevropskih avtorjev, zapisal, da je ta nagrada »nedvomno najpomembnejše priznanje, ki sem ga dobil. Seznam dosedanjih prejemnikov in tudi nominirancev za to nagrado je več kot zgovoren. Tudi med letošnjimi nominiranci so bili avtorji, katerih navdušen bralec sem. In že samo znajti se v njihovi družbi, mi je bilo v izjemno čast.«

Vojnović je žirijo nagrade, ki jo od leta 2006 podeljuje poljsko mesto Vroclav, prepričal s svojim romanom Jugoslavija, moja dežela o družini Borojević in tragičnih posledicah vojn na Balkanu. Roman je izšel leta 2013 pri založbi Beletrina, bil nagrajen s kresnikom in preveden v številne jezike (med drugim tudi v italijanščino).

Za nagrado je slovenski pisatelj, ki se je sobotne podelitve udeležil po spletu, prejel 150.000 poljskih zlotov (nekaj manj kot 33.000 evrov) in pa kipec Ewe Rossano, prevajalka njegovega romana v poljščino Joanna Pomorska pa 20.000 zlotov (4400 evrov).