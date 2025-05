Vrača se Kino Otok

Od 4. do 8. junija bo Izola ponovno prestolnica avtorskega, samosvojega filma, ki ne pristaja na ekonomsko logiko, temveč na širjenje raznolikih filmskih vizij in pogledov. Z obsežnim in ambicioznim programom, a bolj umirjenim tempom, se v svoj »rojstni kraj« vrača mednarodni filmski festival Kino Otok, ki ga bodo letos obiskali tudi številni stari prijatelji s svojimi najnovejšimi deli, na primer Želimir Žilnik in Igor Bezinović, poročajo Primorske novice.

»Osnovna ideja ostaja ista, to je raziskovanje raznolikosti filmskega izraza,« je uvodoma dejala direktorica festivala Tanja Hladnik in dodala, da današnji čas poleg številnih globalnih kriz zaznamuje tudi kriza, povezana s pomanjkanjem časa in prostora za poglobljeni razmislek in umiritev. »Na letošnjem festivalu smo se zavestno odločili upočasniti tempo. Program je zasnovan po meri obiskovalca festivala, s časom za globlje razumevanje filmske umetnosti in drugih vej ustvarjanja, zato smo načrtno v urniku pustili več prostora za daljše pogovore z avtorji po projekcijah,« je izpostavila Hladnik. Vsak dan opoldne med festivalom bodo sicer tudi sproščeni pogovori z avtorji, ki tisti dan predstavljajo svoje filme na festivalu.

V letošnji program so uvrstili kar 129 filmov (sedem več od lanske bere), ki prihajajo iz 36 različnih držav, v mestu pa se bo zvrstilo kar 39 javnih projekcij. V Izolo prihaja tudi 14 tujih filmskih gostov in dva domača, med temi tudi nekateri dolgoletni prijatelji festivala, kot, denimo, neumorni srbski režiser Želimir Žilnik, nekdanji črnovalovec, ki bo v Izoli predstavil svoj najnovejši film 80+.