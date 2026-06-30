Vulture Ultra predstavlja novi singel in videospot (VIDEO)

Vulture Ultra predstavlja novi singel »Nisi z mano«, ki je izšel skupaj z videospotom. Gre za nov glasbeni projekt s poletno zgodbo, »posneto med slovensko obalo, spomini in vzporednimi svetovi,« pišejo avtorji.

Pesem združuje sodoben disco-pop zvok, plesno energijo in melanholično ljubezensko zgodbo, v kateri se prepletajo bližina, oddaljenost, spomini in poletni občutek svobode.

Projekt Vulture Ultra, za katerim stoji Peter Gergolet, odpira novo ustvarjalno poglavje, v katerem se glasba, vizualna podoba in filmska pripoved povezujejo v celoto, so med drugim zapisali. Pri skladbi sodeluje tudi Mark Staje, vokalist z dolgoletnimi glasbenimi izkušnjami, ki pesmi doda prepoznavno interpretacijo in čustveno intenzivnost. Produkcijo skladbe podpisuje Tomy DeClerque, ki zvočno podobo usmerja v sodoben, plesno obarvan disco-pop izraz.