Vzornike imajo v šestdesetih

The Black Angel’s Death Song je komad iz daljnega leta 1967. Pesem je skupina Velvet Underground vključila v svoj prvenec in je v bistvu neke vrste filozofiranje o življenju in smrti izmišljenega črnega angela. Glasbeno podlago sestavljata kitara in električna viola, to so namreč bila leta glasbene avantgarde in psihedelije.

Skoraj štirideset let kasneje si je v Teksasu skupina fantov »sposodila« ime in ustanovila bend The Black Angels. Prejšnji mesec je zasedba izdala novo ploščo z naslovom Wilderness Of Mirrors, ki se očitno spet nanaša na starejše glasbene vzornike. Bend je ostal zvest svojemu glasbenemu kalupu, to je »garažnemu« roku in predvsem psihedeliji iz šestdesetih.

Skupino The Black Angels sta pred več kot petnajstimi leti ustanovila pevec in basist Alex Maas ter kitarist Christian Bland. Danes sestavljajo bend še bobnarka Stephanie Bailey, pianist Ramiro Verdooren in drugi kitarist Jake Garcia, sicer pa se vseh pet glasbenikov ukvarja tudi z igranjem drugih inštrumentov. Bend je do danes izdal šest albumov, na novi plošček Wilderness Of Mirrors pa so oboževalci ameriške skupine morali počakati kar pet let; prejšnji Death Song je namreč izšel leta 2017.

Album Wilderness Of Mirrors traja skoraj eno uro, sestavlja pa ga kar petnajst avtorskih komadov. Fantom je plošček tudi tokrat izdala ameriška neodvisna glasbena založba Partisan Records.

Začetek plošče je še kar obetaven z zapeljivim soundom komada Without A Trace. Tudi naslednja History Of The Future je dobra garage pesem z značilnimi distorzijami kitar. Podobna in malenkost hitrejša je Empires Falling. Po prijetnem singlu Firefly, v katerem poje tudi pevka ameriškega kolektiva elektronske glasbe Thievery Corporation LouLou Ghelichkhani, pa se sound albuma spremeni oziroma umiri – veliko manj kitar, vse skupaj še bolj psihedelično. Nekateri komadi spominjajo na angleške legende Pink Floyd, drugi na pionirje ameriške psihedelije 13th Floor Elevators, ki so ravno tako doma v Teksasu. Z na pol akustično pesmijo 100 Flowers Of Paracusia pa se poslušalec naenkrat znajde na kaki kalifornijski plaži leta 1968.

Wilderness Of Mirrors

The Black Angels

Psihedelični – »garažni« rok

Partisan Records, 2022