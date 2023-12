Woody Allen se je vrnil v Pariz

Če jih preštejemo po vrsti, je to že petdeseti film newyorškega filmskega genija. 88-letni Woody Allen je z njim prepričal celo občinstvo septembrske beneške Mostre. Na Lidu so film predstavili zunaj osrednjega tekmovalnega sklopa, najnovejša Allenova zgodba pa si je prislužila najdaljši aplavz.

Dvanajst let po uspešnici Midnight in Paris se je Allen spet vrnil v Pariz in posnel celovečerec s francoskimi interpreti. Sicer se film vrača tudi k tematikam sreče in usode, ki se jih je avtor obširno lotil že v preteklosti.

Fanny in Jean sta iz vseh zornih kotov videti kot čudovit, celo idealen par, ki se jima življenje na široko smeji. Živita udobno življenje v čudovitem stanovanju v prestižnem predelu Pariza, sta zaljubljena, lepa, poklicno uspešna in seveda zadovoljna. Čisto slučajno pa nekega dne Fanny na ulici sreča Alaina. Spoznala sta se na srednji šoli, Alain je bil takrat do ušes zaljubljen vanjo in še danes ne skriva svojih simpatij do nje. Fanny je sprva zadržana, a nepričakovano srečanje jo kmalu prisili, da na novo premisli svoj vsakdan. Ko se z Alainom dobi še drugič in tretjič, se stara prijatelja začneta vse bolj zbliževati in Fanny ne uspe ravnodušno kljubovati vsem vprašanjem in dvomom, ki se je lotevajo.

Ob dobrem nastopu osrednjih junakov - francoske igralke Lou de Laâge, njenega moža, igralca in režiserja Melvila Paupauda in pa Kanadčana Nielsa Schneiderja - je film predvsem komična refleksija o tem, kako se naša romantična razmerja rojevajo in rastejo samo na račun že zapisane usode.

Filmska zgodba marsikje spominja na v Londonu pred osemnajstimi leti posneti Allenov Match Point, ki podobno kot tokratno Srečno naključje opisuje ljubezenski trikotnik in ne kaznuje hudobije, temveč obračuna predvsem z dobroto ...

Kot je povedal sam Woody Allen, se sam od vselej zgleduje po evropskih filmskih ustvarjalcih, zato si je posebej želel posneti še en film na stari celini, in to v Parizu, ki je njemu najljubše mesto. Tokrat pa je presegel celo samega sebe, saj je film prvič posnel celo v francoskem jeziku.

Un colpo di fortuna (Coup de chance)

Država: ZDA 2023

Režija: Woody Allen

Igrajo: Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Niels Schneider in Sara Martins.