Z Joker Outi tudi italijanska publika prepevala v slovenščini

Da te evrovizijski oder lahko izstreli med zvezde, je dokazalo že več glasbenikov. Svojo priložnost evrovizijske izkušnje je odlično unovčila tudi skupina Joker Out. Če so v Sloveniji rokerji že dosegli, kar so lahko, saj so razprodali največjo ljubljansko dvorano Stožice, je skupina petih prijateljev in nadarjenih glasbenikov svojo glasbo in slovensko pesem ponesla tudi med oboževalke in oboževalce v druge evropske države.

Marca so pričeli z evropsko turnejo, na kateri so v enem mesecu obiskali 21 mest in 13 držav (trije koncerti v Angliji sicer pridejo na vrsto še po velikonočnih praznikih). Nazadnje so pred prazničnim premorom v četrtek nastopili v Padovi.

Na koncert smo se odpravili kljub temu, da nam italijanska medijska agencija, ki je skrbela za organizacijo, ni želela dati akreditacije. In če je bilo za nedomačine, kot sta povedali dekleti iz Firenc, težavno priti na nekoliko odročno prizorišče, je bilo vse to pozabljeno, ko so na oder stopili protagonisti večera.

Koncert so slovenski rokerji uvedli z uspešnicami s prvih albumov, kot so Gola, Vem da greš in Katrina. V dvorani v Padovi, ki sicer ni pokala po šivih kot na koncertih v še večjih prostorih, ki so jih Joker Outi v nekaterih državah razprodali, je bilo glede na bližino tudi veliko Slovencev, a glavnina publike je kljub vsemu prihajala iz različnih krajev Italije. To se pri petju ni poznalo, saj so besedila peli tudi tuje govoreči fani in brez težav prepevali v slovenščini.

