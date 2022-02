Z magičnim realizmom prepojeno Telesce

V majhni ribiški vasici beneške Lagune, nedaleč od kraja Caorle, mrzlega zimskega dne na začetku 20. stoletja, Agata rodi mrtvo hčerko. Po katoliškem izročilu je duša mrtvorojenca obsojena na večno tavanje v predpeklu, a govori se, da je nekje na severu svetišče, kjer otroke oživijo za en sam dih – ravno toliko, da jih krstijo in rešijo njihovo dušo. Agata si na hrbet priveže ruto s hčerkinim trupelcem in se poda na dolgo, upanja polno pot proti čudežnemu kraju. Pot jo tako vodi do svetišča Trava, pri Laucu v Karniji. Z magičnim realizmom prepojena zgodba je tudi delo, v katerem nastopa cela vrsta naturščnikov, saj skoraj vso igralsko zasedbo sestavljajo ljudje, ki niso še nastopili pred kamero. Dodana vrednost filma je tudi v tem, da ga je režiserka posnela v beneškem in furlanskem narečju, pri čemer je seveda skušala čimbolj približati zgodbo tistim, ki v njej igrajo.

Delo, za katerega je scenarij napisala dvaintridesetletna tržaška režiserka Laura Samani v sodelovanju z Eliso Dondi in Marcom Borromeiem, je nastalo v koprodukciji videmske Nefertiti Film Nadie Fabris in Alberta Fasula ter Vertigo in Vibe filma, ob vešči roki enega najpomembnejših slovenskih producentov, Danijela Hočevarja.

Telesce so premierno predstavili julija v Cannesu, oktobra na festivalu slovenskega filma v Portorožu in pred dvema tednoma tudi v okviru Tržaškega filmskega festivala. Delo, ki je bilo deležno že cele vrste nagrad, je od danes na sporedu v italijanskih kinodvoranah. V Trstu bo od jutri na ogled v kinodvorani Ariston.

Piccolo corpo (Telesce)

Italija, Slovenija, 2021

Režija: Laura Samani

Igrajo: Celeste Cescutti, Ondina Quadri, Marisa Rupil in Ivo Ban