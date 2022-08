Z »majstri« se je zahvalila borcem proti požaru

Vse se je začelo s skiciranjem na list papirja za premagovanje dolgčasa med predavanji na fakulteti, nadaljevalo z odprtjem Instagram profila z več kot 200 avtorskimi stripi in vinjetami ter celo objavo knjižne zbirke vinjet in stripov. Zgodba Karoline Marušič je zgodba mlade striparke, Karolineumetnine iz Opatjega sela, ki ob pomoči »majstrov« v pristno kraško-vipavskem narečju ponuja razmišljanja in iskrene utrinke iz svojega vsakdana, ki ga je v zadnjih dveh tednih zaznamoval največji požar v zgodovini Slovenije.

Z vinjeto se je Karolinaumetnina, kot se dekle predstavlja na Instagramu, tudi poklonila vsem, ki so gasili požar, urejali protipožarne zapreke, gasilce oskrbovali s hrano in svežo pijačo ali pa preprosto držali pesti za Kraševce. »Na zadnjo kreacijo sem res zelo ponosna, saj je točno taka, kot sem si jo zamislila v glavi,« je bila jasna striparka, ki se je ob pogledu na gasilce v domačem kraju že jokala in smejala hkrati. Hotela pa je, da vsi vidijo, kako je požar združil ljudi in dokazal, da so naposled vsi res srčni.

»Še sama ne vem, kaj so glavni junaki. Videti so kot neki vesoljčki, zame so to le majstri. Le prikazali so se v stripu, ki mu zdaj vladajo.« Majstri se sprašujejo o vsakdanjih, na prvi pogled morda manj zanimivih dogodkih, razglabljajo o »k’fetu« ter pripovedujejo o Kraševcih, ki se učijo iskati brščike, kar je »tku dar, ku tuji prekletstvo«. Več o prigodah med »vožnjo sz kwlm po Ljubljani« in »glažu wde szi špine,« ki ga študentje pri kosilu na bone naročajo, da bi prihranili, si lahko preberete na ilustratorkinemu Instagram profilu.

