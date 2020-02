Z oskarjem nagrajena Judy

Po Freddyju Mercuryju in Eltonu Johnu še en film pripoveduje o uspehih in neizprosnem svetu glasbe. Tokrat je posvečen ženski, Judy Garland, ki je sicer kot otrok spoznala slavo v Hollywoodu – filmska industrija ji je zagotovila večni uspeh, a ji hkrati ukradla otroštvo.

Drugi celovečerec angleškega režiserja Ruperta Goolda pripoveduje o zadnjih mesecih življenja komaj sedeminštiridesetletne Judy, ki jo prepričljivo pooseblja Renée Zellweger. Z vlogo si je danes enainpetdesetletna igralka v nedeljo ponoči zagotovila že drugo oskarjevo nagrado. Daleč od blondinke, ki je zaslovela z nekoliko preobilno in ironično Bridget Jones, se Zellwegerjeva tokrat predstavlja temnolasa, v skoraj koščeni podobi.

Zgodba je postavljena v zimske mesece leta 1968, ko legendarna Garland prispe v London, da bi se pripravila na pet tednov razprodanih večerov v klubu The Talk of the Town. Od njenega nastopa v filmu Čarovnik iz Oza, ki jo je izstrelil med največje zvezde šovbiznisa, je minilo že trideset let. Njen glas ni več tako močan kot nekoč, je pa pridobil na dramatičnosti, ki povsem prevzame angleško publiko.

Judy je kljub vsemu izčrpana in tudi obubožana ženska, ki se je lotila angleške turneje samo zato, da bi se lahko dokopala do prepotrebnega denarja, ki bi ji omogočil novo življenje z vsemi svojimi otroki. Ko se pevka pripravlja na nastop, se prička z direktorji, osvaja glasbenike ter obuja spomine s prijatelji in oboževalci.

Temnolasa umetnica je zdaj zelo krhka in ranljiva ženska, a hkrati tudi duhovita in prijazna gospa, ki boleče obuja spomine na blestečo in trdo preteklost, hkrati pa se pripravlja na peto poroko ...

Judy

Velika Britanija, ZDA 2019

Režija: Rupert Goold

Igrajo: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock in Bella Ramsey