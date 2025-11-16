VREME
DANES
Nedelja, 16 november 2025
Iskanje
Državni zbor

Z zborovsko elito jutri na Pordenonskem tudi tržaški Slovenec

Italijanski državni zbor bo nastopil v stolnici v kraju San Vito al Tagliamento

Rossana Paliaga |
San Vito al Tagliamento |
15. nov. 2025 | 17:32
    Z zborovsko elito jutri na Pordenonskem tudi tržaški Slovenec
    Italijanski državni zbor (FENIARCO)
Dark Theme

»Državna zborovska reprezentanca« bo v nedeljo, 16. novembra ob 15.30 nastopila v naši deželi z enkratnim koncertom v stolnici v San Vito al Tagliamento. Coro Giovanile Italiano, ki ga trenutno vodi priznani dirigent Filippo Maria Bressan in v katerem poje tudi tržaški Slovenec Borut Štoka, bo predstavil svoj najnovejši projekt. Na sporedu bo znameniti baročni oratorij Mesija Georga Friedricha Händla, a v bolj redko izvedeni priredbi Wolfganga Amadeusa Mozarta iz leta 1789.

Dogodek so vključili v sezono godalnega orkestra Arrigoni, ki bo sodeloval pri izvedbi. Nastal je s sodelovanjem državne zborovske federacije Feniarco, ki je ustanoviteljica in koordinira Italijanski državni zbor. Solisti bodo Paola Valentina Molinari, Sharon Carty, Raffaele Feo in Marco Saccardin. Vstop je prost.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: