Z zborovsko elito jutri na Pordenonskem tudi tržaški Slovenec

»Državna zborovska reprezentanca« bo v nedeljo, 16. novembra ob 15.30 nastopila v naši deželi z enkratnim koncertom v stolnici v San Vito al Tagliamento. Coro Giovanile Italiano, ki ga trenutno vodi priznani dirigent Filippo Maria Bressan in v katerem poje tudi tržaški Slovenec Borut Štoka, bo predstavil svoj najnovejši projekt. Na sporedu bo znameniti baročni oratorij Mesija Georga Friedricha Händla, a v bolj redko izvedeni priredbi Wolfganga Amadeusa Mozarta iz leta 1789.

Dogodek so vključili v sezono godalnega orkestra Arrigoni, ki bo sodeloval pri izvedbi. Nastal je s sodelovanjem državne zborovske federacije Feniarco, ki je ustanoviteljica in koordinira Italijanski državni zbor. Solisti bodo Paola Valentina Molinari, Sharon Carty, Raffaele Feo in Marco Saccardin. Vstop je prost.