Za konec filmske trilogije ...Sanje

Pa čeprav je od danes v italijanskih filmskih dvoranah na ogled film Dreams, se pravi šele zaključni del triptiha, kateremu je norveški režiser Dag Johan Haugerud posvetil zadnja tri leta življenja, si bo aprila in maja mogoče ogledati tudi ostali dve poglavji, Sex in Love, s katerima se je šestdesetletni filmar lani predstavil najprej občinstvu berlinskega festivala in septembra še publiki beneške mostre.

Zadnji del, Sanje, je februarja v Berlinu prejel zlatega medveda, saj ga je žirija, ki ji je letos predsedoval Todd Haynes, ocenila za daleč najboljši celovečerec.

Tako kot že v preteklih dveh delih, se tudi tokrat avtor zaustavi pri pojmu ljubezni. In če se je v prvem filmu posvetil opisu skrivnostnih fantazij dveh dimnikarjev, v drugem pa izpovedim med zdravnico in bolničarjem, je tokrat v kamero želel ujeti ljubezensko čustvo sedemnajstletnice: Johanne izgubi razsodnost, ko spozna novo profesorico francoščine, ki sliši na ime Johanna. Prav dejstvo, da imata skoraj enaki imeni, docela omami mlado dekle, ki si ne more kaj, da bi tudi v tej okoliščini ne videla očitne usode ...

Haugerudovo najnovejše delo, je bolj kot celovečerec o nevsakdanjih ljubezenskih zgodbah, pripoved o človeški intimi in odnosih v že stereotipirani družbi, ki posamezniku ne dopušča svobodne izbire, a niti razmišljanja.

Režiser, ki je tudi scenarist vseh treh filmskih zgodb, se je tudi tokrat odločil za kronološko mešano pripoved kjer najprej izvemo za to, kar se bo zgodilo šele kasneje. Celotno dogajanje povezuje glas zunaj polja. Ta pripada najstnici, ki svoje spomine naniza v obliki romana. Prav s pomočjo zapisov uspe dovršeno razmišljati o preteklosti in sedanjosti. Režiser nam vse to obelodani ob pomoči Johannine mame in babice, ki zgroženi listata zapise mladega dekleta, pa čeprav se kmalu prepustita toku pripovedi do trenutka, ko celo občudujeta literarno vrednost prebranih strani. Ženski se pri tem prepustita spominom in zelo osebnim trenutkom njune ljubezenske preteklosti. Užitkom in zamujenim priložnostim, predvsem pa podoživljata mesece in dni prve ljubezni in hrepenenja po njej. Babica, ki je tudi uspešna pesnica, iskreno občuduje talent mlade vnukinje istočasno pa se zaveda, da ji je tudi nevoščljiva ...

Dreams

Dežela: Norveška, 2025

Režija: Dag Johan Haugerud

Igrajo: Ella Overbye, Selome Emnetu, Ane Dahl Torp in Anne Marit Jacobsen