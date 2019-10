Za vse, ki so navezani na 80. leta

Prejšnji teden so v glasbenih trgovinah začeli prodajati nov album ameriškega rokerja Marka Lanegana. S svojim bendom je Lanegan izdal novo ploščo z naslovom Somebody’s Knocking.

Pevec nekdanje kultne grunge skupine Screaming Trees Mark Lanegan velja danes za enega izmed boljših tekstopiscev in glasbenih interpretov naokoli. V več kot tridesetletni karieri je sodeloval tudi pri številnih drugih projektih, naj omenim le ploščo Songs For The Deaf ameriškega benda Queens Of The Stone Age, a tudi znamenite Desert Sessions.

Mark Lanegan je »garancija«, tako če posname stoner plošček kot če se posveti folk, pop oziroma bolj umirjenim komadom. V zadnjih letih se glasbenik iz ameriške zvezne države Washington vedno bolj pogosto odloča za uporabo elektronskih efektov, ki spominjajo na new wave glasbo iz 80. let. Že v prejšnji Gargoyle (2017) so bili sintetizatorji zvoka v prvi vrsti in tako je tudi v novem ploščku Somebody’s Knocking. Album je tudi tokrat izdala angleška neodvisna glasbena založba Heavenly Recordings, sestavlja ga 14 pesmi, traja pa skoraj eno uro. Lanegan nas najprej s komadom Disbelief Suspension popelje na katero izmed neskončno dolgih kalifornijskih cest. Pesem je garage rok obarvana, zazvenijo pa tudi elektronski efekti. Night Flight to Kabul je že bolj usmerjena v 80. leta, Letter Never Sent pa še bolj in se spogleduje s skupinami, kot sta Joy Division in New Order. Dark Disco Jag je electro temačna pesem, ne ravno posrečena. Med boljše skladbe novega albuma pa spada single Stitch It Up, frenetična pesem, genialna mešanica trdega garažnega roka, pop in elektronske glasbe. Refren takoj zadene v črno, komad pa bo gotovo live uspešnica.

Lanegan nas tudi tokrat preseneča z neobičajno glasbo, obenem pa nas miri s svojim toplim in globokim vokalom. Somebody’s Knocking je nedvomno kvaliteten album, posebno pa bo všeč tistim, ki ste glasbeno in emotivno navezani na osemdeseta ...

Somebody’s Knocking

Mark Lanegan Band

Alternativni rok, new wave

Heavenly Recordings, 2019