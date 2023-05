Začenja se Evrovizija

V britanskem Liverpoolu se bo danes začelo vsakoletno tekmovanje za pesem Evrovizije. Letošnje izvajalce iz 37 držav, iz Slovenije skupino Joker Out, so slovesno pozdravili v nedeljo s sprejemom na turkizni preprogi, nocoj pa se jih bo prvih deset pomerilo v prvem predizboru.

V nocojšnjem predizboru bodo nastopili predstavniki Finske, Švedske, Norveške, Izraela, Češke, Moldavije, Srbije, Hrvaške, Švice in Portugalske. Joker Out bodo v četrtkovem drugem predizboru nastopili kot sedmi po vrsti, ob njih pa še predstavniki Avstrije, Avstralije, Cipra, Armenije, Gruzije, Litve, Estonije, Grčije in Belgije. Finale Evrovizije bo v soboto.