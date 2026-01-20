Začetek tekmovanja z zloglasnim nacističnim zdravnikom

Z nocojšnjim, »drugim« odprtjem 37. Tržaškega festivala se dviga zastor nad tekmovalnim delom programa, kar bo prineslo tudi zamenjavo festivalskih lokacij: od jutrišnjega dne se bodo namreč filmi vrstili v gledališču Rossetti in kinu Ambasciatori. Ob 20. uri bo danes v gledališču Rossetti slavnostno odprtje tekmovalnega programa s projekcijo filma Das Verschwinden des Josef Mengele (Izginotje Josefa Mengeleja), filmske adaptacije romana Oliverja Gueza o zloglasnem nacističnem zdravniku, ki po vojni pobegne v Južno Ameriko.

Skozi oči sina, ki ga najde, se mora Mengele soočiti s preteklostjo - ne more je več ignorirati. Film ruskega režiserja Kirila Serebrenikova, ki se bo jutri ob 11.30 v gledališču Rossetti angleščini pogovarjal z Joëlom Chapronom, je premiero doživel na festivalu v Cannesu.

Kaj se obeta

V kinu Ambasciatori bo jutri ob 10. uri celovečerec À bras-le-corps (Tihi upor), v katerem se petnajstletna Emma, ki po posilstvu zanosi, upre represivni verski skupnosti, v kateri živi. Zatem bo ob 14.30 na vrsti dokumentarni film Grudzien (December) o beguncih, ki želijo v EU vstopiti po meji med Poljsko in Belorusijo. Ob 16. uri bodo v Ambasciatoriju prikazali No one will hurt you (Nihče te ne bo prizadel), dokumentarni film Dina Hodića o Hasanu, ki je preživel genocid v Srebrenici. Ob 18. uri bo na belem platnu še en dokumentarni film, 9-month contract (Devetmesečna pogodba) o ženski, ki se odloči za nadomestno materinstvo, da bi lahko hčeri zagotovila streho nad glavo....

Ob 18. uri bo v teatru Rossetti napočil čas za prvi niz kratkometražnih filmov, ki se bodo potegovali za naziv najboljšega. Jutrišnji dan bo ob 22. uri zaokrožil In die Sonne schauen (Zvok padanja) o Almi, Eriki, Angeliki in Lenki, ki v teku stoletja živijo v neki hiši na severnem nemškem podeželju. Film je bil deležen nagrade žirije na festivalu v Cannesu.