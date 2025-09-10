Zagrebški Nesrečniki blesteli tudi na Ljubljana Festivalu

Zagrebško mestno gledališče Komedija ima posebno vez z muzikalom Nesrečniki (Les Miserables). Na novo so ga postavili jeseni lani, premiera je bila 30. novembra 2024. Od prve, z raznih vidikov zgodovinske postavitve Komedije, pa je minilo več kot šest desetletij. V Koncertni dvorani Lisinski so jo tedanji člani zagrebškega teatra odigrali že leta 1982. Z novo postavitvijo v odlični režiji Stanislava Moše je zagrebško gledališče štiri zaporedne večere gostovalo na Ljubljana Festivalu.

Mali človek sredi krivic

Zgodba je verjetno splošno znana, saj muzikal Nesrečniki temelji na istoimenskem romanu Victorja Hugoja (napisan je bil leta 1862). Avtor, kar so prenesli tudi v muzikal, je v ospredje postavil malega človeka in krivice, ki se mu dogajajo. Bivši obsojenec mora prikriti svojo preteklost, če se hoče vključiti v družbo. Kruta je usoda žensk, ki ostanejo same ali pa so nezakonske matere. Boj za preživetje tistih, ki so na družbenem dnu, je brezkompromisen. Potem so tu še prevaranti, ki se skušajo okoristiti tako na račun revnih kot bogatih.