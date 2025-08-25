Zapisan poeziji, predan novinarstvu

Vid Karlovšek, Koprčan, letnik 2000, je mlad pesnik, ki mu bodo predvidoma naslednje leto izdali prvo pesniško zbirko. Pred nekaj meseci se je zaposlil kot novinar na koprskem regionalnem centru RTV Slovenija.

Za vas je pesniško ustvarjanje velikega, življenjskega pomena. Kaj vam pomeni?Pisanje poezije oziroma umetniško ustvarjanje v splošnem je zame osebno izjemnega pomena. Ne samo zame, prepričan sem, da tovrstno delovanje osmišlja svet. Brez umetnosti ni pravega življenja. Literatura, zame pa predvsem poezija je pomembna za širšo družbo, ker odpira prostor za diskurz. Poezija je tudi družbena kritika, je estetski užitek, je javna razprava. Glavni pogoj je seveda kvaliteta pesniškega izražanja. Pesem prenese sporočilo v svet.

Od kod črpate navdih?Tukaj moram povedati, da z razliko od večine mojih današnjih pesniških vrstnikov, sodobnikov, moje pesmi niso tako zelo osebno izpovedne na prvo žogo. Danes vsaj pri mlajši generaciji zasledimo poezijo, ki deluje kot nekakšni dnevniški zapiski, so omenjene realne osebe, dejanski dogodki iz življenja avtorja in tako naprej. Moja poezija ni taka, je dokaj abstraktna, stremim k neki univerzalnosti, k neki večni aktualnosti. To ne pomeni, da je neosebna, ker vedno izhajam iz občutij, nekega svojega dojemanja sveta, mogoče brezizhodnosti trenutne družbene situacije.

Zapisani ste pesnikovanju, vendar ste trenutno redno zaposleni kot novinar na regionalnem sedežu v Kopru RTV Slovenija.Študiral sem slovenistiko in primerjalno književnost, čaka me še diploma, kar bo v kratkem. Na podlagi tega študija se v pedagoških vodah ne vidim, tako da sem potem na podlagi neke priložnosti izbral novinarstvo. Sicer me je novinarstvo vedno zanimalo, vse vrste novinarstva, morda sedaj še najbolj radijsko in televizijsko. Od nečesa je treba živeti, samo od poezije redko kdo preživi. Novinarstvo mi je všeč, ker je dinamično delo in spoznavaš zgodbe, spoznavaš ljudi, ki jih sicer morda ne bi. Imaš priložnost opozarjati na družbene probleme, dajati glas mogoče spregledanim. Poslanstvo tega poklica je zelo pomembno.

In še nujno zaključno vprašanje o načrtih, novih projektih.V roku enega leta, mogoče že pol leta, naj bi izšla moja prva pesniška zbirka z naslovom Destrukcija. Seveda imam namen nadaljevati z novinarskim delom do nadaljnjega. Potem bodo nedvomno na sporedu kakšni literarni večeri. Absolutno bom še aktiven ne izključno na pesniškem, temveč tudi na performativnem področju.