Zapisani v zgodovino za vse veke

Danes bomo skočili v 80. leta prejšnjega stoletja, točneje v leto 1983 in se tako poklonili enemu izmed pionirskih albumov trash metal in nasplošno heavy metal glasbe. Pred 40. leti je namreč izšel prvenec Kill ‘Em All ameriške skupine Metallica.

Zasedbo Metallica sta pred dvainštiridesetimi leti ustanovila pevec in kitarist James Hetfield ter bobnar Lars Ulrich. Bend se je kmalu uveljavil na takratni, novi kalifornijski metal sceni in bil med ustanovitelji (s skupinami Slayer, Anthrax in Megadeth) tako imenovanega trash oziroma speed metala. V dolgi glasbeni karieri so Hetfield in njegovi izdali več kot deset studijskih plošč, med katerimi je bila Black Album, iz ekonomskega vidika, najbolj uspešna. Komadi kot so Enter Sandman, Sad But True in pa predvsem Nothing Else Matters so danes splošno znani ne le ljubiteljem metal glasbe. Black Album je neke vrste prelomnica v glasbeni karieri ameriškega benda. Nekateri skupini očitajo, da je s črnim albumom zahrbtno izdala metal glasbo, drugi pa jo zato hvalijo, češ, da je na tak način težke ritme ponudila širši publiki, a pustimo to.

Vrnimo se na začetek 80., v Ulrichovo garažo, v kateri so Metallica imeli svoje prve vaje. Ob Ulrichu in Hetfieldu sta takrat bila še basist Ron McGovney in drugi kitarist Lloyd Grant. Bend je kmalu začel s koncertiranjem in leta 1982 posnel svoj prvi single Hit The Lights. Ta je izšel na kompilaciji Metal Massacre glasbene založbe Metal Blade Records. Nekaj mesecev kasneje je Granta zamenjal kitarist Dave Mustain, s katerim je skupina izdala svojo prvo demo ploščo No Life ‘Til Leather. Fantje so počasi zasloveli na nastajajoči lokalni metal sceni, v čno pa so zadeli, ko so spoznali mladega basista Cliffa Burtona. Hetfield, Ulrich in Mustain so se iz Los Angelesa preslili v San Francisco, da bi lahko vadili z njim. Svoj glasbeni talent je Burton pokazal na prvih treh ploščah benda, predno bi prerano umrl v prometni nesreči na Švedskem in postal tako glasbeni mit.

Potem ko je leta 1983 Mustaina (ki je nato zaslovel s skupino Megadeth) zamenjal kitarist Kirk Hammett, je zasedba začela s snemanjem prvenca. Kill ‘Em All je izšel nato julija, izdala pa ga je neodvisna založba Megaforce Records. Zanimivo je, da je prvotni naslov bil Metal Up Your Ass, založba pa je fantom svetovala, naj ga zamenjajo, češ da je vulgaren. Legenda pravi, da je takrat Burton vzkliknil „Fuck Them, Kill Them All“ in tako odločilno pripomogel k izbiri novega naslova ...

Ravno tako brezkompromisna je bila tudi glasba kalifornijskega kvarteta – hitri, agresivni, speed, trash metal. Kill ‘Em All je s komadi Hit The Lights, The Four Horseman, Seek & Destroy in Metal Militia „štiri konjenike metal glasbe“ zapisala v zgodovino heavy metal glasbe za vse veke.

Kill ‘Em All

Metallica

Trash metal

Megaforce Records, 1983