Zelo energična in rokerska plošča

Glasba iz sedemdesetih je v Kaliforniji še vedno aktualna, zaslugo za to pa ima tudi tamkajšnji bluz rok bend Rival Sons. Zasedba praznuje letos petnajst let delovanja, v poletnih mesecih pa je izdala že sedmo ploščo z naslovom Darkfighter.

Rival Sons igrajo prijeten, vintage bluz rok, ki se odprto zgleduje po glasbi iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Zasedba je v zadnjih letih veliko koncertirala. Glasbene turneje, na kateri so bili predskupina bendom, kot so Black Sabbath, Rolling Stones in Queens Of The Stone Age, so fantom nedvomno pomagale do razpoznavnosti, saj so nastopili pred oceanskimi množicami. Danes ima bend kar nekaj oboževalcev, v teh dneh pa polni evropske športne palače v sklopu turneje, na kateri predstavlja nov plošček Darkfighter.

Tako imenovani vintage rok je v zadnjih dvajsetih letih doživel pravi razcvet. V novem tisočletju so nastali številni bendi, katerih glavni glasbeni idoli so rokerske legende iz sedemdesetih – Led Zeppelin, The Who, The Doors, Jimi Hendrix in podobni. Nov val vintage roka se je najbolj razvil v Skandinaviji in v Združenih državah Amerike.

Ameriški kvartet, doma iz Los Angelesa, je eden izmed vidnih predstavnikov te glasbene zvrsti. Junija izdana plošča Darkfighter je izšla s pomočjo glasbenega velikana Atlantic Records. Na njej lahko prisluhnemo bluz roku in rokenrolu s psihedeličnimi odtenki, ki spominja na tistega iz sedemdesetih let. Poleg kvalitetne glasbe igra glavno vlogo vokal pevca Jaya Buchanana, ki z izredno lahkoto dosega tako nizke kot zelo visoke note. Ob Buchananu stojijo še kitarist Scott Holiday, bobnar Michael Miley in basist David Beste, ki je pred desetimi leti zamenjal prvotnega člana Robina Everharta.

O novem albumu Darkfighter je kitarist Holiday dejal: »Plošča se začne s pesmijo Mirrors in to na način, kot še nikoli prej. Na večini naših plošč je po navadi na začetku kak velikanski kitarski rif. Tokrat pa ne. Želeli smo vam dati prijeten, topel občutek in se zato odločili za mehkejši uvod z orglami. Takoj za tem pa pride na vrsto umazan kitarski riff. Uporabil sem zelo nizko uglasitev, ki jo le redko uporabljam, ob tem pa dodal še fuzz efekt.«

Darkfighter sestavlja osem skladb, traja pa skoraj štirideset minut. Plošča je zelo energična in rokerska. Med boljše komade spadajo Nobody Wants To Die, Bright Light in pa balada Rapture. Med ustvarjanjem novega albuma je nastalo kar nekaj pesmi, zato so se fantje odločili, da bodo izdali dve plošči. Oktobra bo tako zagledal luč še drugi del z naslovom Lightbringer.

Darkfighter

Rival Sons

Vintage bluz rok

Atlantic Recording Corporation, 2023