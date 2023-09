Ženski pogled na družino in srečo

Med najzanimivejšimi presenečenji italijanske filmske produkcije na pretekli beneški mostri je tudi prvenec priznane in cenjene igralke Micaele Ramazzotti. Celovečerec, ki si je na festivalu na Lidu zagotovil nagrado občinstva, je zgodba o Desiré, maskerki, ki se že od zgodnje mladosti posveča obrazom igralk in igralcev na filmskih setih.

Danes štiridesetletna ženska je vedno zelo razpoložljiva in dobra z vsemi, ki ji živijo ob strani, a marsikdaj to njeno značilnost predvsem družinski člani preračunljivo izkoriščajo.

Oče, ko le more, igra na njenih občutkih krivde in si izposoja denar, ki ji ga ne bo nikoli vrnil. Njen življenjski partner in univerzitetni profesor Bruno, sicer tudi velik narcis, pa ji vsakič znova daje razumeti, da je absolutno manjvredna in – kot ga tudi sama včasih opozori –, vsakič znova stopa pred njo.

Ko njen brat Claudio, za katerega je Desiré podpisala vrsto dokumentov, da si je lahko kupil dragocen avtomobil, zapade v depresijo, je maskerki jasno, da mu lahko pomaga le tako, da ga reši družine. Claudio zaradi hudih težav rabi psihiatrično pomoč, a doma ne bodo tega nikoli priznali.

Film, v katerega je Micaela Ramazzotti natresla vrsto travm in psiholoških težav, ki pestijo sodobno družbo, je tudi zgodba, ki se spet vrača k temi družine in vplivu staršev na življenja otrok.

Zanimivo, da lik Desiré, ki ga pooseblja po novem tudi režiserka Ramazzottijeva, združuje značilnosti številnih drugih likov, ki jih je štiriinštiridesetletna rimska igralka odigrala do danes. Od protagonistke filma La pazza gioia do junakinje dela La prima cosa bella; oba celovečerca je režiral njen mož Paolo Virzí.

Prav v njegovih delih je mogoče novopečena režiserka znala najti zanimiv in svež ključ pripovedi, ki se kljub zahtevni tematiki neobremenjeno spogleduje tudi s komedijo in gledalca večkrat spravi v smeh.

Dejstvo, da se je še ena mlada zastopnica italijanske filmske scene preizkusila tudi v vlogi filmarke, je nadvse pozitivno in celo obetavno, saj se tudi tokrat filmu pozna ženski, mogoče ponekod tudi globlji, pogled.

Felicità

Država: Italija, 2023

Režija: Micaela Ramazzotti

Igrajo: Micaela Ramazzotti, Max Tortora in Anna Galiena