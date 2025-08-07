Zgodba, ki gledalca še dolgo bega

Za oboževalce srhljivk je najnovejši Creggerjev film Weapons dolgo pričakovan dogodek in je po mnenju navdušencev tega žanra tudi delo, ki se bo zapisalo v zgodovino filma. Premiero je v prejšnjih mesecih uvedla in napovedala cela vrsta zelo izvirnih napovedi, tako da je bilo pričakovanje na višku.

Velik oboževalec Davida Lyncha in Stephena Kinga, ameriški režiser in igralec Zach Cregger je že spomladi napovedal, da bo njegovo vrnitev na veliko platno zaznamovala nadvse napeta grozljivka o skupini izginulih otrok.

Danes štiriinštiridesetletni avtor se je tega dela lotil kmalu po smrti svojega velikega prijatelja, čigar odhod ga je globoko zaznamoval in to je mogoče opaziti tudi v mračni atmosferi, ki veje skozi ves film.

Napeta grozljivka sicer pripoveduje o skupini izginulih otrok. Presunljivo deluje že uvod v celovečerec, ko se film prične z dolgim kadrom, v katerem vidimo samo črno platno in slišimo otroški glas, ki gledalca nagovarja, da gre za resnično zgodbo, pa čeprav to ne odgovarja resnici. Delo se podobno tudi zaključi, ko isti otroški glas obnavlja potek grozljivih dogodkov. Moteč okvir, s katerim je filmar opremil več kot dve uri trajajočo pripoved, pa želi ponuditi zgodbi o izgubljenih otrocih, pridih legende.

Iz šole v mestecu Mybrook v eni sami noči, ob isti uri, skrivnostno izgine sedemnajst učencev, kar pomeni skoraj ves razred z izjemo enega sošolca. Nikomur ni jasno, kam so odšli, ne kdo jih je ugrabil. Celotna skupnost se znajde v vrtincu strahu, dvomov in temačnih teorij. Ko se prebivalci soočajo z nepojmljivim dogodkom, postaja vse bolj jasno, da ne gre za običajen zločin.

Vsem je do tega, da bi odkrili krivca in pozornost se kmalu osredotoči na nenavadno obnašanje učiteljice vseh otrok, Justine Gandhi. Vse to pa, kot opominja sam režiser, ni vsebina filma, ampak le posamezni trenutki, ki prispevajo k dojemanju nadaljnjih dogodkov.

Celovečerec je večplastna pripoved o skupinskem izginotju, ki razkriva razpoke v družbi in namiguje na prisotnost nečesa nerazložljivega, morda celo nadnaravnega. Izjemna režija in vrtinec strahu držita gledalca ves čas pribitega na filmski zaslon, a tudi po koncu zgodbe dobro speljana pripoved še dolgo bega vse, ki so ji sledili ...

Weapons

Država: ZDA, 2025

Režija: Zach Cregger

Igrajo: Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong, Julia Garner