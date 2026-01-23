VREME
DANES
Petek, 23 januar 2026
Iskanje
Tržaški filmski festival

Žiga Virc se v Trst vrača s črno komedijo Zemljo krast

Film slovenskega režiserja Zemljo krast bo na ogled jutri na 37. Tržaškem filmskem festivaluu. Na voljo bo tudi na platformi MyMovies One

Jaruška Majovski |
Trst |
23. jan. 2026 | 11:57
    Žiga Virc se v Trst vrača s črno komedijo Zemljo krast
    Prizor filma Zemljo krast (SFC)
Dark Theme

Tržaškim gledalcem - a ne samo - so filmi Žige Virca zagotovo znani. Režiser, scenarist in producent je nase opozoril že s satiričnim diplomskim filmom Trst je naš! (2009) - ta je bil v Italiji še pred premiero deležen prenagljenih kritik iz desničarskih krogov, ki jih je razburil že samo naslov. O filmu je tedaj na poziv Unije Istranov spregovoril celo italijanski zunanji minister Franco Frattini, ki se mu je Virc kasneje hudomušno zahvalil za reklamo ...

Leta 2016 je po premieri na newyorškem festivalu Tribeca na Tržaški filmski festival prišel njegov igrano-dokumentarni film Houston, imamo problem! o tajnem jugoslovanskem vesoljskem programu. Jutri ob 16. uri pa se bo v teatru Rossetti publiki na TSFF predstavil z zbadljivo črno komedijo Zemljo krast (2025), v katerem se dva para srečata, da bi razpravljala o incidentu v šoli. Njuni sinovi so namreč igrali zemljo krast, tradicionalno igro, pri kateri otroci v pesek zarišejo ozemlja in si prisvajajo tuje teritorije, dokler eden ne prevlada. Nedolžno otroško razvedrilo se zaplete, ko eden od otrok svoje ozemlje razglasi za Palestino. Igra se spremeni v ogledalo sveta, starši pa se ujamejo v vrtinec burne razprave.

Virc, ki bo prisoten na jutrišnji projekciji je o filmu dejal, da je »kritika zahoda, ki se nenehno zapleta v lastne ideološke mreže, se spotika ob vsako izrečeno besedo in banalno meri moči, medtem ko tako resna vprašanja, kot je genocid, zdrsnejo v zgolj še en verbalni spopad ideologij«. Zemljo krast bo skupaj z nekaterimi drugimi filmi TSFF na voljo tudi na platformi MyMovies One.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS:

Priponke
$el.generic_text.data