Pustolovec in zapeljivec Giacomo Casanova ter podjetnik in mecen Žiga Zois sta se poznala in si dopisovala. »Spoznala sta se v Trstu, najverjetneje leta 1772, v Casino Nobile, kjer se je takrat zbirala tržaška elitna družba,« pravi profesorica Marija Kacin, avtorica zanimive knjige Žiga Zois, Casanova in Trst, ki je izšla pri idrijski založbi Bogataj. Knjigo bodo v ponedeljek, 11. novembra, ob 17. uri predstavili v tržaškem Narodnem domu. V pogovoru za naš dnevnik je nekdanja profesorica italijanskega jezika in književnosti, sicer pa prevajalka in avtorica številnih študij, spregovorila o svojem raziskovalnem delu v beneškem Državnem arhivu, Zoisovih pismih, Casanovovi dejavnosti informatorja, ki je na beneške državne inkvizitorje redno pošiljal natančna poročila ... Pa tudi o tem, zakaj na Zoisovi palači v Trstu nimamo še spominske plošče.

