Zmelkoow z novim videospotom proti črnim mislim (video)

»V svoji biti in osnovi je skladba skoraj ljubezenski komad, ki se dogaja v izredno slabih občih in vremenskih razmerah,« so zapisali prekaljeni rockerji. ‘Še dobro’ je hkrati tudi poziv k iskanju pozitivnih plati življenja ne glede na okoliščine, s katerim Zmelkoow sporočajo, da se lahko v vsaki, še tako brezupni situaciji, najde kaj dobrega. Da ne bodo vedno zmagovale zgolj črne misli in slabi obeti.

Ko se nam svet sesuva nad glavo, nam včasih ne preostane drugega kot na situacijo pogledati s pozitivne plati in se od srca nasmejati. Ironija je mati dobrega počutja, bi lahko rekli. Tega načela se (najbrž) držijo primorski kralji ironije Zmelkoow, ki so prav te dni v svet poslali novi videospot za skladbo Še dobro, poročajo Primorske novice.

»Skladba je umeščena v širši kontekst globalnega segrevanja, v katerem niti veje dreves niso več to, kar so v preteklosti bile - nekaj, kar prenese obremenitev človeškega telesa; pa če plezaš po njih po zrelo češnjo, se nanje po opičje vesiš, ali pa poskušaš končati svojo pustolovščino imenovano življenje,« še sporočajo iz štaba Zmelkoow.

Režijo novega videospota so veterani primorske glasbene scene prepustili mlademu, a izkušenemu režiserju Boninu Englaru, ki se je izkazal že pri delu s skupinami Mrfy, Siddharta in Joker Out. »Zapletene nevidne niti usode, ki jih v videospotu simbolizira rumena vrv, kljub težavam, zelo po ovinkih in prek navideznih naključij postavijo stvari na mesto,« pravijo Zmelkoow in zapis sklenejo s preprostim: »Še dobro!«