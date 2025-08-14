Zmenek v dvoje z zborom komentatorjev

Ob največji italijanski filmski uspešnici letošnjega leta, celovečercu Follemente režiserja Paola Genoveseja, ki sta si ga do danes ogledala dobra

dva milijona gledalcev in je skupno unovčil več kot šestnajst milijonov evrov,

se v tržaškem Ljudskem vrtu napoveduje zanimiv velikošmarenski konec tedna.

Jutri bo tako na sporedu Genovesejev film Follemente, ki je zgodba o Lari, temnolasem dekletu, ki povabi na svoj dom Piera. Večerja predstavlja prvo srečanje mladega moškega in ženske, ki se navidez že poznata, pa čeprav drug o drugem vesta bolj malo. Zmenku v resnici prisostvuje tudi osem občutkov, ki domujejo v glavah obeh junakov in jih v filmu pooseblja osem res dobro izbranih italijanskih igralcev, od Marca Giallinija, Vittorie Puccini, Rocca Papalea, Marie Chiare Giannetta do Claudie Pandolfi, Emanuele Fanelli, Maurizia Lastrica, Claudia Santamarie, ki skušajo voditi vrvež čustev, ki od začetka do konca označujejo potek srečanja.

Vidno živčna Lara sprejme Piera, ki je prav tako v zadregi, ko vstopa v njeno stanovanje. V dar ji prinaša cvetje in sladoled. Ona pa ga gostoljubno pogosti z večerjo, pri kateri ne manjka vina. Na začetku je protagonistoma nerodno, s časom pa seveda prebijeta led in se med dolgim pogovorom spoznavata ter si postopoma vse bolj zaupata.

Vsemu, kar se dogaja, prisostvuje tudi svojevrsten zbor komentatorjev, ki iz ženskega in moškega zornega kota spremljajo Larine in Pierove kretnje ter poteze, pri čemer tudi vodijo njun pogovor in reakcije.

V soboto zvečer pa bodo vedno pod kostanji tržaškega Ljudskega vrta vrteli še eno filmsko uspešnico, ki je prav tako pritegnila v kinodvorane lepo število gledalcev. Salvatoresov Napoli New York, v katerem nastopa tudi priljubljeni italijanski igralec Pierfrancesco Favino, si je namreč ogledalo šeststo tisoč ljudi.

Film, ki ga je milanski režiser neapeljskega rodu posnel med Trstom in Reko, je zanimiv, ker na nadvse iznajdljiv način spreminja naše kraje najprej v Neapelj in takoj nato tudi v New York.

Projekcija obeh filmov je napovedana za 21. uro.

Follemente

Država: Italija, 2025

Režija: Paolo Genovese

Igrajo: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Marco Giallini, Vittoria Puccini in Rocco Papaleo